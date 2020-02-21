الصين تشدد الإجراءات على الوافدين من كوريا

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اتسع نطاق إجراءات الحجر الصحي التي تنفذها السلطات الصينية على الوافدين من كوريا الجنوبية، ليبلغ أسبوعين، إلى جميع أنحاء الصين.وقررت مدينة شانغهاي الصينية تطبيق الحجر الصحي على جميع الوافدين من كوريا لمدة أسبوعين بعد أن كانت بكين قد اتخذت نفس الإجراء.وقد بدأ في يوم 25 من هذا الشهر فرض الحجر الصحي على جميع الكوريين الذين يصلون إلى مقاطعة "يانبيان" المستقلة ذات الأصول الكورية ومدينة "يانجي" في مقاطعة "جيرين"، ومدينة "سون يانغ" في مقاطعة "لاونينغ" ومدينة "وايهاي" في مقاطعة "ساندونغ".وبالإضافة إلى ذلك، تقوم جميع المدن الصينية التي يتردد عليها الكوريون بتنفيذ نفس الإجراءات بحيث لا يسمح لهم، سواء كانوا يظهرون أعراضا أم لا، بدخول الأراضي الصينية دون الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين.ونظرا لأن السلطات الصينية لم تخبر الحكومة الكورية بهذه الإجراءات مسبقا، يواجه الكثير من المسافرين الكوريين إلى الصين صعوبات كبيرة.وقد تم فرض الحجر الصحي القسري على حوالي 60 كوريا بمن فيهم أطفال وصلوا إلى مدينة "نانجينغ" في مقاطعة "جانغصو" بعد ظهر أمس بسبب وجود راكب يعاني من حمى بالقرب منهم.أيد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية "جاووريجين" إجراءات الحكومات المحلية المختلفة قائلا إن حماية سلامة الصحة العامة في الأقاليم الصينية وفي العالم تعتبر مسؤولية يجب على مختلف الدول تحملها.