اليابان تفرض قيودا على دخول الوافدين من ديغو وشمال كيونغ سانغ

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أبلغت الحكومة اليابانية نظيرتها الكورية الجنوبية بفرض قيود على دخول الأجانب الذين سبق لهم الإقامة في مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ في كوريا، وذلك ضمن إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا-19.وقالت الحكومة الكورية إنها أكدت للحكومة اليابانية على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات مفرطة ضد المواطنين والمسافرين الكوريين وطلبت منها التعامل بحذر.ونتيجة لزيادة عدد المصابين بالفيروس في كوريا يتزايد عدد الدول والمناطق التي تحظر دخول الكوريين أو الذين مروا بها، أو تفرض قيودا على دخولهم، ليبلغ 27 دولة ومنطقة.وفي هذا السياق أيضا، قررت فيتنام حظر دخول الكوريين الذين أقاموا في ديغو وشمال كيونغ سانغ، وحظر دخول الذين أقاموا بهما خلال الأسبوعين الأخيرين.كما حظرت سنغافوره أيضا دخول الأفراد الذين زاروا هاتين المنطقتين الكوريتين خلال نفس الفترة.وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية الكورية 103 من الدبلوماسيين الأجانب في البلاد، حيث أوضحت لهم جهود الحكومة الكورية لمكافحة فيروس كورونا-19 بشكل استباقي وقوي وطلبت منهم عدم اتخاذ الإجراءات المفرطة بما فيها حظر الدخول.