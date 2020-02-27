خروج المجموعة الثالثة من العائدين من ووهان من الحجر الصحي

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من المقرر أن تخرج المجموعة الثالثة من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مدينة "ووهان" الصينية -التي انتشر منها فيروس كورونا الجديد- من الحجر الصحي اليوم الخميس.وقد قضى ما مجموعه 148 شخصًا -من بينهم كوريون جنوبيون وأفراد أسرهم الصينيون- أسبوعين في الحجر الصحي، حيث أخذوا مباشرة بعد هبوط طائرتهم في مطار إنتشون الدولي في 12 فبراير إلى معهد اللغات التابع لجامعة القوات العسكرية المشتركة في "إيتشون" بمقاطعة "كيونغ كي".وقد جاءت نتائج الاختبار التشخيصي سلبية عند جميع الأفراد إلا ثلاثة منهم. ومن المتوقع إجراء جولة ثانية من الاختبار التشخيصي على المصابين الثلاثة في وقت لاحق من اليوم.وقد خرجت المجموعتان الأولى والثانية -البالغ عددهما نحو 530 شخصًا- من الحجر الصحي بعد انتهاء فترة الأسبوعين، في وقت سابق من هذا الشهر.