واشنطن تؤكد استعدادها للحوار عندما تكون كوريا الشاملة جاهزة

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قال مسؤول أمريكي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة على استعداد لمواصلة مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، عندما تكون بيونغ يانغ مستعدة للحوار.صرح بذلك "أليكس وونغ" نائب الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية، في ندوة نظمها معهد "هدسون" في واشنطن.وقال "وونغ" إنه عندما تكون كوريا الشمالية مستعدة لبدء المحادثات اللازمة واغتنام الفرصة فسوف تكون الولايات المتحدة جاهزة أيضًا.ويبدو أن المسؤول الأمريكي يؤكد بذلك موقف بلاده حول استعدادها للتحدث مع كوريا الشمالية، حيث توقفت المفاوضات بين البلدين لمدة عام، لكنه لم يصدر رسالة معينة حول استئناف المفاوضات على مستوى العمل مع كوريا الشمالية.وكان "وونغ" قد قاد جهود وزارة الخارجية الأمريكية مع كوريا الشمالية منذ أن تولى "ستيفن بيغون" كبير المبعوثين الأمريكيين لبيونغ يانغ، منصب نائب وزير الخارجية في ديسمبر الماضي.