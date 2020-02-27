سيول تعرب عن قلقها إزاء الإجراءات الصينية المفرطة تجاه الكوريين

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أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" أمس الأربعاء عن قلقها إزاء "الإفراط" في القيود التي فرضتها السلطات الإقليمية في الصين تجاه الزوار الكوريين الجنوبيين وسط انتشار فيروس كورونا الجديد.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن "كانغ" -التي تزور لندن حاليا- تحدثت إلى وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" عبر الهاتف في وقت متأخر من أمس الأربعاء، لمناقشة التعاون بين البلدين في مواجهة تفشي فيروس كورونا-19.وفي المحادثة الهاتفية، أوضحت "كانغ" أن حكومة سيول تتخذ "إجراءات وقائية وشفافة" لاحتواء انتشار الفيروس، وطلبت من الحكومة المركزية الصينية الاهتمام بضمان عدم اتخاذ تدابير مفرطة.وقالت الوزارة إن "وانغ" كرر توجيه الشكر لكوريا الجنوبية لدعمها للصين في مواجهة الفيروس، و"أشاد" بجهود الحجر الصحي لحكومة سيول وعزمها القوي على التصدي للمرض.وتعهد بأن تعمل الحكومة الصينية على مواصلة تحسين العلاقات الودية بين البلدين، مع تقليل تأثير الفيروس على التبادلات بين الشعبين والعلاقات الاقتصادية.وقالت الوزارة إن الوزيرين اتفقا على العمل معًا من أجل تطوير العلاقات الثنائية، بناءً على ما أنجزه البلدان في تواصلهما الوثيق وتعاونهما في الاستجابة لأزمة انتشار فيروس كورونا-19.