كوريا الشمالية تؤجل افتتاح الفصل الدراسي الجديد بسبب كورونا

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أعلنت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أنه تم تأجيل افتتاح روضات الأطفال والمدارس في جميع أنحاء البلاد، ضمن الجهود المبذولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت محطة الإذاعة المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن أعمال الحجر الصحي تجري بقوة في مراكز رعاية الأطفال وروضات الأطفال والكليات لمنع تفشي الفيروس. وأضافت أنه تم تمديد العطلة الشتوية للطلاب، كإجراء وقائي لمنع الفيروس.لكن التقرير لم يحدد مدة التأجيل أو المدارس الخاضعة للتأجيل.وعادةً ما تكون روضات الأطفال والمدارس في كوريا الشمالية في إجازة من يناير إلى منتصف فبراير، بينما تكون مدة إجازة الجامعات شهرا واحدا خلال شهر يناير.وقالت الإذاعة أيضًا إن كوريا الشمالية تشجع التواصل الوثيق بين أولياء الأمور والمدرسين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حول الظروف الصحية للطلاب.