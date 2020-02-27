الجيش الأمريكي يقيد السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب أزمة كورونا-19

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قررت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ تقييد الرحلات غير الضرورية إلى كوريا الجنوبية، بسبب المخاوف من فيروس كورونا الجديد.وأعلنت القيادة أمس الأربعاء على صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي أنها ستقيد جميع الرحلات غير الضرورية إلى كوريا الجنوبية لتقليل المخاطر المتعلقة بفيروس "كورونا-19"، بما يتفق مع إرشادات السفر الصحية الصادرة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وأضافت القيادة أن تقييد السفر ساري المفعول على الفور، وينطبق على جميع المقاولين والمدنيين والعسكريين الخاضعين لسلطة القيادة الأمريكية في المنطقة.وجاء هذا الإشعار بعد إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بالفيروس وسط الزيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس في كوريا.الجدير بالذكر أن المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها رفع إرشادات السفر الخاصة بكوريا الجنوبية إلى المستوى الثالث يوم الاثنين الماضي، محذرا من أنه يتعين على المواطنين الأمريكيين تجنب الرحلات غير الضرورية إلى كوريا الجنوبية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.