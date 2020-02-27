مقاطعة كيونغ كي تؤكد وجود تناقضات في قوائم طائفة شين تشون جي

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قالت مقاطعة "كيونغ كي" إن القائمة التي تضم أسماء أعضاء طائفة "شين تشون جي" التي تم تقديمها إلى الحكومة، متناقضة مع القائمة التي أعدتها المقاطعة من خلال تحقيقاتها الخاصة.وقد حصلت الحكومة أمس الأربعاء على قائمة كاملة بأتباع الطائفة وقدمتها إلى الحكومات المحلية.وقال "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" على صفحاته الاجتماعية مساء أمس الأربعاء إنه تسلَّم للتو القائمة من المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتضمنت حوالي 31 ألفًا و600 عضو في مقاطعته.لكنه أكد أن هذا العدد أقل بحوالي ألفي شخص من العدد الموجود في القائمة التي أعدتها حكومة المقاطعة من خلال تحقيقاتها الخاصة حول منشآت الطائفة في المنطقة.وقال الحاكم إن حكومته ستنظر في هذا التناقض لمعرفة أسبابه وما إذا كان هناك أي تداخل أو إغفال، ثم ستكشف عن النتائج.