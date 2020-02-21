إغلاق رياض الأطفال في كل أرجاء كوريا حتى يوم 8 مارس

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قررت الحكومة الكورية إغلاق كل رياض الأطفال في مختلف أرجاء البلاد بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام لمنع انتشار فيروس كورونا-19.ومن أجل تهدئة المخاوف من رعاية أطفال الأسر ذات الدخل المزدوج، صرحت الحكومة بأنها ستوفر خدمات رعاية طارئة من خلال تخصيص مدرسين بالتناوب في كل روضة من رياض الأطفال. وبالنسبة للعاملين ذوي الأولاد سيمكنهم أخذ إجازات لرعاية أفراد أسرهم أو استخدام نظام تقصير أوقات الدوام.كما تم تعزيز التعليمات الخاصة للفعاليات الجماعية وغيرها.وأوصت الحكومة بتأجيل أو إلغاء الفعاليات غير المنتظمة أو المقامة في مساحات مغلقة أو الفعاليات في الهواء الطلق التي يحدث فيها اتصالات جسدية، أو الفعاليات الخاصة للعديد من الطبقات الاجتماعية الهشة، وأيضا منع اللقاءات الودية أو الاجتماعات في المطاعم أو الرحلات وغيرها من التجمعات الشخصية غير الضرورية.وطلبت الحكومة من الأجهزة العامة والمدارس والشركات استخدام نظام العمل المرن بشكل فعال بما في ذلك تعديل أوقات الذهاب والإياب من العمل وممارسة العمل في البيت.وقررت تقديم دعم مالي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذ نظام العمل المرن.