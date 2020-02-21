البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة الرئيسي

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عقد بنك كوريا المركزي اجتماعا للجنة المالية والنقدية اليوم حيث قرر تجميد سعر الفائدة عند 1,25%.وبذلك يكون البنك المركزي قد حافظ على سعر الفائدة في نفس المستوى منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما قرر تخفيضه إلى أقل مستوى في تاريخ كوريا.ويفسر هذا القرار بأنه قائم على ضرورة إجراء المزيد من المتابعة لتأثيرات فيروس كورونا-19 على الأوضاع الاقتصادية المحلية، في ظل الزيادة السريعة في عدد المصابين بالفيروس.كما يرى المحللون أن السبب في هذا القرار يرجع جزئيا إلى إمكانية تأثير تخفيض سعر الفائدة على أسعار العقارات.وقد أوضح البنك المركزي أنه سيقرر بشأن تعديل سعر الفائدة في المستقبل بناء على مدى انتشار كورونا واتجاه زيادة القروض المنزلية.ومن ناحية أخرى، قرر البنك المركزي تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري لهذا العام من 2.3 % إلى 2.1%، موضحا أنه على الرغم من تخفيف الركود في الاستثمار في المرافق، إلا أن انتشار كورونا-19 أدى إلى انكماش الاستهلاك وركود الصادرات.