334 إصابة جديدة بكورونا-19 في كوريا اليوم

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شهدت كوريا الجنوبية 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 خلال يوم واحد فقط، ليبلغ إجمالي عدد المصابين ألفا و595 شخصا في كوريا. كما تجاوز عدد المصابين في مدينة ديغو ألف شخص.وصرح مركز السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها بأنه تأكد من حدوث 334 إصابة جديدة بالفيروس حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، ليبلغ إجمالي عدد المصابين ألفا و595 شخصا في البلاد.ومن بين الإصابات الجديدة، حدثت 307 إصابات في ديغو، لتكون أكثر المدن من حيث عدد المصابين الجدد. وبهذا تجاوز عدد المصابين في تلك المدينة مستوى ألف شخص لأول مرة، ليبلغ ألفا و17 شخصا، ومعظمهم ذوو علاقة بكنيسة "شين تشون جي" الموجودة هناك.وحسب المناطق، بلغ عدد المصابين في مقاطعة شمال كيونغ سانغ 321 شخصا، وفي مدينة بوسان 58 شخصا، وفي سيول 55، وفي مقاطعة كيونغ كي 55، وفي مقاطعة جنوب كيونغ سانغ 36، وفي مدينة كوانغ جو 9 أشخاص، وفي مدينة ديجون 8، وفي كل من مقاطعتي شمال وجنوب تشونغ تشُنغ 7 أشخاص، وفي كل من مدينة وولسان ومقاطعة كانغ وون 6 أشخاص، وفي كل من مدينة إنتشون ومقاطعة شمال جولا 3 أشخاص، وفي جزيرة جيجو شخصين، وفي كل من مدينة سيجونغ ومقاطعة جنوب جولا شخصا واحدا.