أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا خلال يوم واحد

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أمس الخميس عن أكثر من 500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا-19، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1700 حتى الآن.وصرح المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم العثور على 171 حالة جديدة من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة من مساء أمس الخميس، بالإضافة إلى 334 حالة تم الإعلان عنها صباح الخميس، ليصل إجمالي عدد الحالات خلال يوم واحد إلى 505 حالات.ولا تزال مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" تمثل الحصة الأكبر في الحالات الجديدة، حيث بلغ عدد الحالات في المنطقتين 139 حالة من أصل الحالات الـ171 التي أعلن عنها مساء الأمس.وبذلك يكون مجموع العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا في "ديغو" 1132 حالة، وفي مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" 345 حالة.ومن بين هذه الأرقام، هناك 731 شخصًا على صلة بالطائفة الدينية "شين تشون جي"، و114 من المرضى وأفراد الطاقم الطبي في مستشفى "ديه نام" في "تشونغ دو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وما زال عدد ضحايا الفيروس يبلغ 13 حالة وفاة، من بينهم أحد أعضاء الطائفة الدينية الذي توفي أمس ويبلغ عمره 75 عامًا. وقد تم إجراء اختبار تشخيصي على أكثر من 66 ألف شخص حتى الآن، وما زال هناك 25 ألفًا و568 شخصًا في انتظار صدور النتائج.