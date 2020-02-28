الصين تعبر عن دعمها لكوريا الجنوبية لكنها تدافع عن إجراءات الحجر الصحي

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قالت بكين إنه يتعيَّن على كوريا الجنوبية والصين أن تتكاتفا معًا ولا تنقسما في مواجهة فيروس كورونا الجديد.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو ليجيان" موقف الحكومة الصينية في مؤتمر صحفي دوري أمس الخميس، حيث تحدث عن مشاعر الغضب المتزايدة في كلا البلدين بشأن إجراءات الحجر الصحي الأخيرة التي فرضتها السلطات الصينية على القادمين من كوريا الجنوبية.وقال "تشاو" إن الصين تأمل في مساعدة كوريا الجنوبية على مواجهة القفزة الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا-19 في البلاد، وأن يتواصل البلدان عن كثب.ووصف قلق الشعب الصيني بشأن الانتقال المحتمل للفيروس من كوريا الجنوبية بأنه أمر مفهوم، لكنه أشار إلى أنه ينبغي على حكومتي وشعبي البلدين تبادل التعاون وتحمل الآلام من أجل مواجهة التهديد المشترك.وقال أيضًا إن الصين لن تنسى دعم الرئيس "مون جيه-إن" في بداية تفشي المرض، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية والقطاع الخاص قدموا مساعدات قيمة لمنع انتشار العدوى في الصين. ولكن عندما سئل عما إذا كان قرار الصين بتعزيز إجراءات الحجر الصحي ضد الأجانب تتعارض مع انتقاداتها للدول التي اتخذت إجراءات مماثلة ضد الصينيين، دافع المتحدث عن تلك الإجراءات ووصفها بأنها إجراءات علمية وسليمة ومناسبة، وأضاف أنه ينبغي على الجميع تفهم ذلك.