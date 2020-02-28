كوريا الجنوبية تدرس إجلاء مواطنيها من إيران

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تدرس حكومة كوريا الجنوبية حاليًّا إمكانية إجلاء مواطنيها من إيران، حيث أصبحت الدولة الشرق أوسطية منطقة موبوءة بفيروس كورونا-19 الجديد.وتعمل السفارة الكورية في طهران على خطة إجلاء محتملة لإعادة حوالي 200 كوري جنوبي يقيمون في إيران.وقد توفي 19 شخصًا حتى أول من أمس الأربعاء بسبب فيروس كورونا-19 في إيران، وهو ثاني أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الصين.وبعد تعليق العديد من الرحلات الجوية الدولية من وإلى إيران بسبب المخاوف من الفيروس، قررت سيول بحث مسألة نقل الكوريين إلى بلد قريب من إيران بحيث يمكنهم العودة إلى الوطن، كما تبحث أيضًا إرسال طائرة مستأجرة لإجلائهم.لكن مسؤولًا بوزارة الخارجية أكد أنه لا توجد خطة فورية لإجلائهم، مشيرًا إلى أنه من واجب البعثة الدبلوماسية هناك النظر في جميع السيناريوهات المحتملة والأحداث المتوقعة ومن ثم وضع خطة طوارئ مناسبة.