منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العالم في مفرق طرق أمام أزمة كورونا-19

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أكد رئيس منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" أن العالم يقف عند "مفرق طرق" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا-19.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول المرض المعدي، حيث قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه خلال اليومين الماضيين تجاوز عدد الإصابات الجديدة المعلن عنها في بقية العالم عدد الإصابات الجديدة في الصين، مشيرا إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت سبع دول عن إصابات بالفيروس لأول مرة"، ومن بين تلك الدول البرازيل.وقال رئيس المنظمة الدولية إن رسالته إلى كل من هذه البلدان هي التحرك بسرعة، مشددًا على أنها إذا تصرفت بقوة الآن فسوف يمكنها احتواء انتشار الفيروس.وحذر من أن حالة تفشي الفيروس في كل من إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية تثبت قوة هذا الفيروس، لكنه سارع إلى التأكيد على أن كورونا-19 ليس كالأنفلونزا، ولذلك يمكن احتواؤه بالإجراءات المناسبة.وأضاف أن رسالة منظمة الصحة العالمية لا زالت تتمثل في أنَّ هذا الفيروس لديه إمكانية للتحول إلى وباء عالمي، وأن منظمة الصحة العالمية توفر الأدوات لمساعدة كل بلد على الاستعداد لذلك.وكرر "تيدروس" التأكيد على أن هذا ليس وقت الخوف، بل هو وقت اتخاذ الإجراءات لمنع زيادة العدوى والعمل على إنقاذ الأرواح.