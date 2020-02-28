المكتب الرئاسي الكوري يقول إن حظر دخول الصينيين سيكون غير عملي

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه سيكون من غير العملي أن يتم فرض حظر تام على دخول المواطنين الصينيين إلى البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا-19.وفي الوقت الحالي، تحظر كوريا الجنوبية دخول الأجانب القادمين من ولاية "هوبي" الصينية فقط، وهي مركز انتشار فيروس كورونا-19.وصرح المتحدث الرئاسي "كانغ مين سوك" للصحفيين أمس الخميس بأن الحكومة قررت عدم فرض حظر تام على دخول الصينيين، بعد أن أخذت في الاعتبار الجانب العملي لجهود الحجر الصحي ومصلحة المواطنين.وأضاف "كانغ" أن الخطوات الخاصة التي اتخذتها الحكومة الكورية منذ الرابع من فبراير بالنسبة للقادمين من الصين تؤدي عملها بكفاءة.وأوضح أنه منذ تطبيق تلك الخطوات لم يتم التأكد من إصابة أي شخص دخل إلى البلاد من الصين، وبالتالي فإن الحظر التام لدخول المواطنين الصينيين سيكون تصرفًا غير عملي.كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن عدد الصينيين الذين يدخلون كوريا الجنوبية قد انخفض في الأيام الأخيرة، بينما تضاعف عدد الكوريين الجنوبيين الذين يسافرون إلى الصين.وفي إشارة للأسباب الأخرى لعدم فرض حظر كامل، أشار "كانغ" إلى الانخفاض الحاد في عدد الإصابات الجديدة في الصين، وحقيقة أن التدابير المتخذة تتفق مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الاستجابة للأمراض المعدية.