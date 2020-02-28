كوريا تشكل فريق عمل حول قيود السفر المفروضة على مواطنيها

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية تشكيل فريق عمل للطوارئ للاستجابة السريعة لتزايد عدد الدول التي تحظر دخول الزوار القادمين من كوريا الجنوبية.وقد بدأت وزارة النقل تشغيل فريق العمل اعتبارًا من أمس الخميس.ومن خلال هذا الفريق، ستقوم الوزارة بتحليل كيفية تأثير حظر الدخول أو قواعد الدخول المشددة على شبكات النقل الجوي الدولية وصناعة الطيران في كوريا الجنوبية، وبناءً على نتائج هذا التحليل ستضع تدابير استجابة حكومية.وقد تم تشكيل الفريق بعد أن حظرت 19 دولة دخول الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال الأسبوعين السابقين لوصولهم، بينما قررت 13 دولة تشديد قواعد الدخول.كما رفعت 14 دولة، ومن بينها الولايات المتحدة وأستراليا، مستوى تحذير السفر إلى كوريا الجنوبية، وحظرت اليابان دخول الأجانب الذين زاروا "ديغو" أو "تشونغ دو" في غضون 14 يومًا قبل الوصول.