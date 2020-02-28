مجموعة من الفنانين الكوريين يتبروعون بأموالهم لمكافحة فيروس كورونا

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قدمت مجموعة من الفنانين الكوريين تبرعات مالية لتخصيصها في مكافحة فيروس كورونا-19.وصرحت منظمة "جرس الآمال" للإنقاذ من الكوارث بأن المطرب "شوغا" عضو فرقة "بي تي إس" تبرع بمبلغ 100 مليون وون، مشيرة إلى أن "شوغا" ولد في مدينة ديغو التي تتعرض حاليا للانتشار السريع لفيروس كورونا.كما تبرعت المطربة "آيو" بمبلغ 100 مليون وون لمنظمة "غود نيبورز" المدنية الدولية للإنقاذ، وبمبلغ 100 مليون وون أخرى للاتحاد الكوري للأطباء لإنفاقها على شراء 3 آلاف من الملابس الواقية.وأيضا تبرعت الممثلة "كيم هي سون" بمبلغ 100 مليون وون لمنظمة "غود نيبورز"، و100 مليون وون أخرى لجامعة سيول الوطنية.كما قدمت الممثلة "سون ييه جين" تبرعا بمبلغ 100 مليون وون لجماعة المجتمع في مدينة ديغو، وقالت إن مدينة ديغو هي مسقط رأسها، وأن أبويْها يسكنان حاليا هناك.ومن بين الفنانين الكوريين الآخرين الذين تبرعوا بأموال لدعم مكافحة فيروس كورونا، الممثل والمطرب "لي سونغ كي"، والممثل "لي سوه جين"، والممثلة "سو يو جين"، والممثل "سونغ جونغ كي".