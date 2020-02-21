استثناء المساعدات ذات الصلة بفيروس كورونا من العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

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قرر مجلس الأمن الدولي استثناء المساعدات المخصصة لمكافحة فيروس كورونا من العقوبات الدولية المفروضة حاليا كوريا الشمالية.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات أدلى بها السفير الألماني لدى الأمم المتحدة "كريستوف هويسغن" عقب حضوره اجتماعا مغلقا عقده مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، قال فيها إن الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بفيروس كورونا، وقرر الموافقة على نقل المعدات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية بشكل فوري.وأضاف السفير الألماني أن المشكلة التي ستواجهها عملية نقل المعدات إلى كوريا الشمالية هي قيام بيونغ يانغ بإغلاق حدودها، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن دعت كوريا الشمالية إلى إصدار سماح بإدخال المعدات إليها.وقال إنه ليس لديه أي معلومات عن عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الشمالية.