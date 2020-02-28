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المحلية

571 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

Write: 2020-02-28 12:09:47Update: 2020-02-28 17:49:23

571 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا-19، ليبلغ إجمالي عدد المصابين2337شخصا.
وأعلن مركز السيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها أنه تم العثور على 256 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد2237 .
ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 182 حالة حدثت في مدينة "ديغو"، و49 حالة في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و6 حالات في سيول، و4 حالات في كل من مدينة ديجون ومقاطعتيْ كيونغ كي وجنوب تشونغ تشُنغ.
وقال مركزالسيطرة على الأمراض المعدية والوقاية منها إنه قد تم جمع عينات من أكثر من 1200 من أتباع طائفة "شين تشون جي" في ديغو الذين ظهرت لديهم أعراض السعال والحمى. 
ومن جهة ثانية، قررت الطوائف الكاثوليكية والمسيحية والبوذية في كوريا إلغاء مراسمها الدينية  لفترة من الزمن، بسبب انتشار فيروس كورونا.
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