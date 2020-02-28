القوات الأمريكية في كوريا ترسل إخطارات بإجازات غير مدفوعة للموظفين الكوريين

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بدأت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية إرسال إخطارات مسبقة بإجازات غير مدفوعة خلال 30 يوما لموظفيها الكوريين.وقالت قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في بيان صحفي اليوم الجمعة إنها بدأت في إرسال الإخطارات المسبقة لتطبيق نظام الإجازات غير المدفوعة على موظفيها الكوريين اعتبارا من يوم الأول من أبريل القادم في ظل انتهاء اتفاقية التدابير الخاصة لعام 2019، وعدم وجود اتفاق لاحق لها.وأضافت أن هذه الإخطارات تتفق مع القانون الأمريكي، وسيتم تطبيقها على 9 آلاف عامل كوري.وأشارت أيضا إلى أن الميزانية التي خصصتها القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لدفع أجور موظفيها الكوريين سيتم التخلص منها قريبا، إذا لم تتحمل كوريا الجنوبية المسؤولية عن ذلك.وأضافت القوات الأمريكية أنها عقدت في هذا الأسبوع جلسة شرح للموظفين الكوريين حول تطبيق نظام الإجازات غير المدفوعة عليهم.ومن جانبه، قال قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال "روبرت آبرامز" إن عدم وجود الموظفين الكوريين في القوات الأمريكية سيؤثر سلبا على حالة الاستعداد لقوات الأمريكية، إلا أنه أضاف أن القوات الأمريكية يجب أن تدرس تمديد فترة تطبيق نظام الإجازات غير المدفوعة استعدادا لعدم توصل الجانبين الكوري والأمريكي إلى اتفاق بشأن تقاسم تكاليف الدفاع.