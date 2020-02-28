إجراءات حكومية جديدة لإنعاش الاقتصاد المتدهور بسبب فيروس كورونا

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قررت الحكومة الكورية تخفيض ضريبة الاستهلاك الفردي المفروضة على السيارات بنسبة 70%، وزيادة معدل خصم ضريبة الدخل على استخدام بطاقات الائتمان والخصم، ليكون ضعف المعدل الحالي.جاء ذلك ضمن الإجراءات التي كشف عنها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" والوزراء المعنيون ذوو الصلة في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الجمعة، من أجل تقليل تداعيات انتشار فيروس كورونا-19، والسيطرة عليه بشكل مبكر.وبموجب هذه الإجراءات، سيتم أيضا رد 10% من ثمن الأدوات الإلكترونية المنزلية عالية الكفاءة، ودفع تكاليف إجازات رعاية الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.وستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة ممارسة الأنشطة الترفيهية والفنية والسياحية وتنمية الاقتصاد الإقليمي.كما ستقوم أيضا بتخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على أصحاب الأعمال الصغيرة التي يقل حجم مبيعاتها عن 60 مليون وون سنويا.