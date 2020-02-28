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السياسية

الرئيس مون يتفق مع رؤساء الأحزاب السياسية على جهود لمكافحة فيروس كورونا الجديد

Write: 2020-02-28 18:33:35Update: 2020-02-28 18:35:47

الرئيس مون يتفق مع رؤساء الأحزاب السياسية على جهود لمكافحة فيروس كورونا الجديد

Photo : YONHAP News

توصل الرئيس "مون جيه إين"اليوم الجمعة إلى اتفاق مع رؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية الأربعة في كوريا الجنوبية، حول تأمين دعم الأحزاب في المعركة ضد فيروس كورونا-19، وفقًا للبيان المشترك.
وقد زار "مون" البرلمان لعقد اجتماع مع قادة الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، حيث تخطط حكومته لتقديم مشروع قانون إضافي لطلب مليارات الدولارات في الأسبوع المقبل.
واتفقوا في الاجتماع على أن تركز الحكومة والبرلمان الإمكانيات الوطنية بإجماع الأحزاب لمواجهة "المواقف الخطيرة"،كما جاء في البيان.
واتفقوا على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة جريئة وسريعة، بما في ذلك تخصيص ميزانيات إضافية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا-19الجديد، وللتعامل مع الأضرار التي يسببها وتنشيط الاقتصاد.

قال الرئيس مون إنه يجب معالجة الآثار المترتبة على الفيروس الجديد بسرعة حتى يتمكن الناس في البلاد من العودة إلى حياتهم الطبيعية ويمكن للاقتصاد استعادة حيويته.
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