وزارة الخارجية الأمريكيةترفع تحذير السفر إلى دايغو إلى أعلى مستوى

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رفعت وزارة الخارجية الأمريكية أمس السبت تحذيرات السفر بالنسبة إلى منطقة "دايغو" الكورية إلى أعلى مستوى، وحثت الأمريكيين على عدم السفر إلى المدينة الكورية الجنوبية الأكثر تضرُّرًا من تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الولايات المتحدة عن أول وفاة لمريض بالفيروس في ولاية واشنطن.ويعني المستوى الرابع "عدم السفر"، بينما ظل تحذير السفر في بقية مناطق كوريا الجنوبية عند المستوى الثالث الذي يعني"إعادة النظر في السفر".وقد أعلن نائب الرئيس الأمريكي"مايك بينس" الذي يشرف على استجابة واشنطن لفيروس كورونا عن التقييد الأخير في مؤتمر صحفي عُقِد في البيت الأبيض. وقال "بينس" في المؤتمر الصحفي إن الرئيس "دونالد ترامب" أذن لوزارة الخارجية بزيادة درجة التحذير من السفر.ولم يحدد نائب الرئيس في المؤتمر الصحفي المناطق المتضررة من تفشي الفيروس، لكن إشعار وزارة الخارجية حدد مدينة "دايغو"على الموقع الرسمي لها.وأضاف "بينس" أن "ترامب" أصدر تعليماته أيضًا إلى وزارة الخارجية بالعمل مع إيطاليا وكوريا الجنوبية لتنسيق الفحص الطبي للأفراد القادمين إلى الولايات المتحدة من البلدين.وكانت وزارة الخارجية قد رفعت تحذير السفر إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إلى المستوى الثاني، الذي يعني "زيادة الحذر"، ثم إلى المستوى الثالث يوم الأربعاء الماضي.