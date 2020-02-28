هونغ سانغ-سو يفوز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي

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فاز المخرج الكوري الجنوبي الشهير"هونغ سانغ سو" أمس السبت (بتوقيت برلين) بجائزة أفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن فيلمه الأخير "المرأة التي هربت".وفي حفل توزيع الجوائز في برلين، حصل الفيلم الرابع والعشرين للمخرج على جائزة "الدب الفضي" لأفضل مخرج في الدورة السبعين من المهرجان، التي بدأت في 20 فبراير وانتهت اليوم الأحد.ويعد "هونغ" ثاني مخرج كوري جنوبي يحصل على الجائزة في هذه الفئة، بعد "كيم كي دوك" الذي حصل عليها في عام 2004 عن فيلم "الفتاة السامرية".وأعرب "هونغ" في كلمته عن شكره لفريق العمل وهيئة التحكيم، وقدم بطلة الفيلم "كيم مين هي" التي تلقت تصفيقًا حارًّا من الجمهور.وتعد هذه رابع مرة يتنافس فيها "هونغ" في مهرجان برلين، بعد فيلم "الليل والنهار" (2008)، وفيلم "ابنة لا أحد" (2013)، وفيلم "على الشاطئ وحيدًا في الليل"(2017).ويعد الفوز الأخير إنجازًا آخر للسينما الكورية الجنوبية، في أعقاب الإنجاز الكبير الذي حققه فيلم "طفيلي" للمخرج"بونغ جون هو"، حيث حصل على أعلى جائزة في مهرجان كان السينمائي، وجائزة أوسكار لأفضل فيلم لهذا العام.