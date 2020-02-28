الرئيس مون يؤكد أن كوريا قادرة على التغلب على أزمة كورونا 19

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إنه من خلال التغلب على تفشي كورونا-19 في البلاد وتحقيق السلام والازدهار المشترك في شبه الجزيرة الكورية "سوف نبني جمهورية كورية لا تهتز"، وأضاف أن هذا استقلال حقيقي واكتمال لاستقلال جديد.جاء ذلك في كلمة ألقاها في حفل تذكاري بمناسبة الذكرى الأولى بعد المائة للأول من مارس، يوم الاستقلال الكوري، والذي أقيم في مدرسة "بيه هوي" الثانوية للنساء وسط العاصمة سيول اليوم الأحد.كما أكد "مون" على تذكر روح يوم الاستقلال من جديد، قائلا إن الشعب الكوري يستطيع أن يتغلب على أي تحد إذا تكاتفت أياديه معًا. حيث أشار الى تواصل الدعم والتشجيع من الشعب إلى المواطنين في مناطق "دايغو" و"كيونغ سانغ" الشمالية التي تعد أكثر منطقة تضررا بسبب فيروس كورونا-19.وذكر الرئيس أن حكومته تبذل قصارى جهودها لمواجهة الفيروس وتعمل كذلك على إنعاش الأنشطة الاقتصادية التي تعان من الأضرار الناتجة عن الفيروس.وفي كلمته أكد "مون" على ضرورة أن تتعاون الدول المجاورة للبلاد بما فيها الصين واليابان إلى جانب كوريا الشمالية وجنوب شرق آسيا نظرا للتفشي العالمي لفيروس كورونا-19.وأعرب عن أمله في تعاون الكوريتين في مجال الرعاية الصحية، قائلا إن الشعب الكوري سيكون "أكثر أمانا" عندما تتعاون الكوريتان في مواجهة الأمراض المعدية.وبخصوص اليابان، قال إنها كانت دائما أقرب جار لكوريا، وأكد على أهمية التأمل في الماضي "لعلاج الجراح" والتحرك قدما نحو المستقبل.