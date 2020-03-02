ارتفاع عدد ضحايا كورونا في كوريا الجنوبية إلى 20

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن حالتيْ وفاة جديدتين تتعلقان بفيروس كورونا يوم أمس الأحد، مما رفع عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 20 شخصًا.ووفقًا للسلطات الصحية، تم نقل امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا في مدينة "ديغو" المنكوبة بالفيروس إلى المستشفى بعد ظهر أمس، حيث توفيت بسبب صعوبة في التنفس. وقد تأكدت إصابتها بالمرض المعدي يوم الجمعة وكانت في الحجر الصحي في منزلها في أثناء انتظار دخولها المستشفى. وكانت السيدة تعاني من بعض الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري وفرط شحميات الدم.أما حالة الوفاة الأخرى فكانت لمريض يبلغ من العمر 80 عامًا وكان يتلقى العلاج في مستشفى "تشيل غوك" بجامعة "كيونغ بوك" الوطنية. وقد ثبتت إصابة الرجل بالفيروس يوم الجمعة وتم نقله إلى المستشفى في نفس اليوم.وفي وقت سابق من يوم أمس، توفي مريض آخر مصاب بفيروس كورونا-19، وهو يبلغ من العمر 82 عامًا في مدينة "ديغو"، في أثناء تلقيه العلاج في المستشفى. وقالت السلطات الصحية إنه كان يعاني من أمراض مزمنة مثل احتشاء الدماغ وارتفاع ضغط الدم والسكري.