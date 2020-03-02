586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن 586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد يوم أمس الأحد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى ثلاثة آلاف و736 حالة.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه حتى الساعة الـ4 من مساء يوم الأحد، تم تشخيص 586 حالة جديدة بالفيروس منذ ظهر يوم السبت.وأوضح المركز أنه تم تأكيد 210 حالات في البلاد فيما بين الساعة 9 صباحًا و4 مساءً، بالإضافة إلى 376 حالة تم تأكيدها خلال الليل.ومن بين أحدث تلك الحالات الـ210، تم الإبلاغ عن 136 حالة في "ديغو" و41 إصابة جديدة في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" المجاورة.ومن ناحية أخرى، أظهر 62 ألف شخص نتائج سلبية للفيروس، بينما ينتظر حوالي 33 ألفًا و300 شخص آخرين نتائج الاختبارات.