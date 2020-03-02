78 دولة تمنع دخول القادمين من كوريا الجنوبية

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ارتفع عدد الدول التي تقيد دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية بسبب المخاوف من فيروس كورونا، إلى 78 دولة.وصرحت وزارة الخارجية في سيول بأنه حتى الساعة الـ5 من صباح أمس الأحد، طبقت 78 دولة، بزيادة اثنتين مقارنة بيوم السبت، إجراءات دخول أكثر صرامة أو حظرا على دخول على المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية.وأوضحت الوزارة أن أنغولا انضمت إلى 34 دولة أخرى في تطبيق إجراءات حظر الدخول الجزئي أو الكامل على القادمين من كوريا الجنوبية.وابتداء من يوم الغد الثلاثاء، ستفرض أنغولا حظرا على دخول الأجانب القادمين من كل من كوريا الجنوبية والصين وإيران وإيطاليا.وبذلك ارتفع عدد الدول التي تفرض إجراءات دخول أكثر صرامة ليصل إلى 43 دولة، حيث قررت نيجيريا أيضا وضع الأجانب الوافدين من كوريا الجنوبية والدول الأخرى المصابة بالفيروسات تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما.