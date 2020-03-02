الحكومة الكورية تضع إرشادات جديدة لمواجهة نقص الأسرّة في المستشفيات

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قررت الحكومة الكورية اتخاذ خطوات لمواجهة النقص في عدد الأسرّة في المستشفيات في مدينة "ديغو" وسط الارتفاع المستمر في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وقال المركز الكوري لمكافحة الكوارث والسلامة يوم أمس الأحد إن مرضى كورونا-19 سيتم تصنيفهم الآن إلى أربع مجموعات وفقًا لخطورة حالاتهم.وبموجب الإرشادات الجديدة، سيتم علاج المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة في مرافق الدولة غير الطبية أو في أماكن عامة بمعزل عن غيرهم. وسيتم إرسال المرضى الآخرين الذين يعانون من أعراض حادة بسرعة إلى المستشفيات المعينة أو وحدات العزل.وقال المقر الرئيسي إن أكثر من 80% من المصابين بفيروس كورونا في مدينة "ديغو" لديهم أعراض خفيفة نسبيًا. وحاليا يُطلب من جميع المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا-19 الانتقال إلى المستشفى، لكن مدينة "ديغو" تعاني من نقص حاد في عدد الأسرّة في المستشفيات بسبب الزيادة المضطردة في عدد المرضى.وقد تم الإعلان عن الإرشادات الجديدة في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الكورية عن سلسلة من الوفيات في تلك المدينة المنكوبة بالفيروس وفي مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" القريبة منها بسبب ندرة الأسرة في المستشفيات خلال الأيام الأخيرة.