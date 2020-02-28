الحكومة تستخدم مرافق عامة لعلاج مرضى كورونا في ديغو

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من المقرر أن تستخدم السلطات الصحية منشأة للتدريب تابعة لوزارة التعليم في مدينة "ديغو" لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا-19، الذين يعانون من أعراض خفيفة.وأعلنت مدينة "ديغو" والمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة عن هذه الخطة أمس الأحد، حيث أوضحا أنه سيتم تصنيف المرضى المصابين بفيروس كورونا-19 إلى أربع مجموعات وفقًا لخطورة حالاتهم.وبموجب الإرشادات الجديدة، سيتم علاج المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض في "ديغو" في معزل صحي بدءا من الغد الثلاثاء، وذلك في المعهد الوطني للتدريب التربوي.وتخطط السلطات الصحية لمراقبة حالات المرضى واتخاذ الخطوات المناسبة بسرعة عندما تزداد سوءا.وسوف يكون مستشفى جامعة "كيونغ بوك" الوطنية مسؤولاً عن تشغيل تلك المنشأة.