وفاة حالة أخرى مصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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أعلنت السلطات الكورية الجنوبية عن وفاة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدينة "ديغو" التي تقع في جنوب شرق البلاد أمس الأحد، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 21.ووفقا لتصريحات صادرة عن السلطات الصحية أمس، توفيت امرأة تبلغ من العمر 80 عاما في مقر إقامتها في "ديغو" في حوالي الساعة 8 مساء. وكانت تلك السيدة قد أجرت اختبار الفيروس يوم الأربعاء بعد أن ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا-1، وظلت في عزل صحي في انتظار نتائج الاختبار. وقد تم تأكيد إصابتها بالفيروس أمس الأحد وإبلاغ صهرها فى حوالى الساعة 6 مساء.وفي "ديغو" أيضا، توفي أربعة مرضى مصابين بفيروس كورونا-19 في منازلهم خلال الأيام الأخيرة دون تلقي العلاج الطبي المناسب بسبب نقص عدد الأسرّة في المستشفيات نتيجة للانتشار السريع للفيروس هناك.