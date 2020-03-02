مؤسس كنيسة شين تشون جي يجري اختبار فيروس كورونا

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تم أول من أمس السبت إجراء اختبار الإصابة بفيروس كورونا-19 على "لي مان هي" مؤسس كنيسة "شين تشون جي"، وهي طائفة مسيحية صغيرة تسبب بعض أتباعها في نشر فيروس كورونا في كوريا الجنوبية.وصرح مسؤول في الكنيسة أمس الأحد بأن "لي" مؤسس وقائد الكنيسة، قد خضع للاختبار وينتظر النتائج. وأوضح المسؤول أن "لي" ظل في الحجر الصحي في منزله في مقاطعة "كيونغ كي"، مثل أتباعه الآخرين.وفي بيان موجه إلى القادة السياسيين أمس، طلبت قيادة كنيسة "شين تشون جي" التوقف عن تصوير الطائفة الدينية على أنها منظمة إجرامية. وقال البيان أيضا أن "شين تشون جي" تبذل قصارى جهدها للعمل مع الحكومات المحلية لمنع انتشار فيروس كورونا-19.ومع ذلك، تهدد الحكومات المحلية بتقديم شكاوى ضد المجموعة بسبب عدم الدقة المزعوم في القائمة التي قدمتها بأسماء أتباعها.