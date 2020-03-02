واشنطن تجري فحوصا دقيقة على القادمين من البلدان عالية الخطورة في كورونا

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الولايات المتحدة ستخضع المسافرين القادمين من بعض البلدان المعرضة لخطر كبير في فيروس كورونا-19، لفحص طبي دقيق، وذلك ضمن جهود واشنطن لاحتواء انتشار فيروس كورونا.جاء ذلك في تغريدة نشرها "ترامب" أمس الأحد على "تويتر"، حيث أوضح أنه بالإضافة إلى فحص المسافرين قبل قدومهم من بعض البلدان المعرّضة لمخاطر عالية، أو مناطق معينة داخل تلك البلدان، سيتم أيضًا فحصهم عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وجاءت التغريدة بعد يوم واحد من رفع وزارة الخارجية الأمريكية نصائح السفر الخاصة بها إلى مدينة "ديغو" الكورية إلى أعلى مستوى، بعد أن أعلنت السلطات الأمريكية عن حالة الوفاة الأولى بسبب فيروس كورونا الجديد.وتم رفع المستوى الاستشاري للذهات إلى المدينة الكورية المنكوبة بالفيروس إلى المستوى 4، الذي يعني "لا تسافر"، في حين ظلت باقي أنحاء كوريا الجنوبية في المستوى 3، الذي يعني "ينصح بإعادة النظر في السفر". أعلن عن ذلك نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس"، الذي يشرف على جهود الإدارة الأمريكية لاحتواء انتشار الفيروس، حيث أضاف أن الرئيس "ترامب" أمر وزارة الخارجية أيضًا بالعمل مع إيطاليا وكوريا الجنوبية لفحص الأفراد القادمين إلى الولايات المتحدة طبياً.