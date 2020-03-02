البرلمان الكوري يبدأ جلسة استجواب اليوم الاثنين

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري الجنوبي جلسة استجواب لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الاثنين، بعد أسبوع من الغاء الجلسة بسبب العثور على مريض مصاب بفيروس كورونا كان قد حضر منتدى برلمانيا.وسوف تركز جلسة الأسئلة والأجوبة على شؤون السياسة والدبلوماسية والتوحيد والأمن اليوم الاثنين، وعلى القضايا الاقتصادية غدا الثلاثاء، وعلى التعليم والمجتمع والثقافة بعد غد الأربعاء.ومن المتوقع أن تصطدم الأحزاب السياسية المتنافسة خلال هذه الجلسة حول تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد. ومن المرجح أن يدعو الحزب الديمقراطي الحاكم إلى التعاون من جانب الأحزاب الأخرى للتغلب على هذه الأزمة. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يركز حزب "المستقبل المتحد"، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على ردود فعل حكومة الرئيس "مون جيه إين" الضعيفة خلال المراحل الأولى من اندلاع المرض.وقد اتفقت الأحزاب المتنافسة على ألا يحضر رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" هذه الجلسة لأنه يقيم في مدينة "ديغو" حيث يقوم بالإشراف على جهود الحكومة لمواجهة تفشي الفيروس هناك.