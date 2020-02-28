476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد من الساعة الرابعة من مساء أمس الأحد وحتى منتصف الليل، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4 آلاف و212 حالة.ومن بين الحالات الجديدة تم الإبلاغ عن 377 حالة في مدينة "ديغو"، و68 حالة في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، 10 حالات في مقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، و5 حالات في "بوسان"، و4 حالات جديدة في كل من "سيول" ومقاطعة "كانغ وان".كما أعلن المركز عن حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا، مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 22.وباستثناء الإصابات المؤكدة، بلغ إجمالي عدد الذين خضعوا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا 105 آلاف و379 شخصا، وتم التأكد من عدم إصابة 71 ألفا و580 شخصا منهم، بينما ينتظر33 ألفا و799 منهم نتائج الاختبارات.وبلغ عدد الذين تم الإفراج عنهم بعد شفائهم 31 شخصا.وقال المركز إنه سيقوم بالكشف عن عدد المصابين والإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا مرة واحد كل يوم على أساس منتصف الليل بدلا من مرتين في الساعة التاسعة صباحا والساعة الرابعة بعد الظهر.