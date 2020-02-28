سيول تطلب من أبوظبي عدم اتخاذ خطوات مفرطة بشأن فيروس كورونا

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مكالمة هاتفية أمس الأحد مع نظيرها الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" حيث قدمت له شرحا للإجراءات التي تتخذها الحكومة الكورية لمكافحة فيروس كورونا.وأعربت الوزيرة "كانغ" عن تقدير الحكومة الكورية لعدم فرض الحكومة الإماراتية قيودا على دخول الكوريين الجنوبيين إلى دولة الإمارات العرببية المتحدة، مطالبة الجانب الإماراتي بالامتناع عن اتخاذ تدابير قد تؤثر سلبا على التبادلات الثنائية بين البلدين.كما قالت إن حكومة سيول تتخذ إجراءات فعالة لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال إجراء فحوص طبية عالية الدقة والكشف عن المعلومات المتعلقة بالفيروس في البلاد بشكل سريع وشفاف.ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" بالتدابير الشفافة والمفتوحة التي تتخذها الحكومة الكورية بشأن مكافحة فيروس كورونا، وأعرب عن أمله في استمرار التواصل والتعاون بين البلدين في مواجهة هذا الفيروس المعدي، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز علاقة المشاركة الاستراتيحية الخاصة بينهما.وفي وقت سابق من أمس الأحد، أجرت الوزيرة الكورية "كانغ" مكالمة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الأمركي "ستيفن بيغون" قدمت خلالها شرحا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكورية لمكافحة فيروس كورونا، وطالبت الجانب الأمريكي بعدم فرض قيود مفرطة على دخول الكوريين إلى الولايات المتحدة.كما أجرت الوزيرة "كانغ" مكالمة هاتفية مماثلة صباح اليوم الاثنين مع نظيرها الكندي "فوانسوا فيلب".