الميزانية التكميلية لمكافحة كورونا تتجاوز نظيرتها الخاصة بمكافحة ميرس عام 2015

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قررت الحكومة والحزب الحاكم في كوريا تخصيص ميزانية تكميلية تتجاوز قيمتها 6 تريليونات وون من أجل مكافحة فيروس كورونا-19، وسوف يتم رفع مشروع الميزانية التكميلية إلى البرلمان في غضون هذا الأسبوع للموافقة عليه.وكان حجم الميزانية التكميلية التي تم تخصيصها لمكافحة فيروس "ميرس" في عام 2015 قد بلغ 6.2 تريليون وون.وسيتم إنفاق الميزانية التكمليلية في تعزيز نظام الحجر الصحي، وتوفير الغرف وسيارات الإسعاف المزودة بأجهزة الضغط السلبي، ودعم المستشفات والمؤسسات الطبية الخاسرة بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي للخاضعين للحجر الصحي والمعزولين.كما سيتم إنفاق هذه الميزانية في إنعاش الاقتصاد المحلي من خلال تقديم دعم مالي للمحلات الصغيرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطبقات الضعيفة ورعاية الأطفال.كما سيتم تخصيص ميزانية إضافية خاصة لمدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" اللتين تتعرضان لخسائر كبيرة من انتشار فيروس كورونا.وتخطط الحكومة لتقديم مشروع للميزانية التكميلية للبرلمان يوم الخميس القادم على أن يتم الحصول على الموافقة عليه يوم السابع عشر من فبراير الجاري.