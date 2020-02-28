المكتب الرئاسي يعقد اجتماعا وزاريا حول إطلاق القذائف الكورية الشمالية

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عقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعًا وزاريًا عاجلاً اليوم الاثنين في أعقاب إطلاق قذائف قصيرة المدى بواسطة كوريا الشمالية.وترأس مستشار الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ" الاجتماع الذي انعقد لتحليل أهداف هذا الاستفزاز الكوري الشمالي الذي يعد الأول من نوعه منذ ثلاثة أشهر.وأشار بعض الخبراء إلى أن هذا الإطلاق جاء بعد يوم واحد من إعراب الرئيس "مون جيه إين" عن أمله في أن يتم إجراء تعاون بين الكوريتين في قطاع الصحة، وذلك خلال خطاب ألقاه يوم أمس الأحد.وفي بيان صحفي عقب اجتماع اليوم الذي حضره أيضًا وزير الدفاع ورئيس هيئة المخابرات، قال المكتب الرئاسي إن المشاركين في الاجتماع بحثوا الأوضاع الأمنية العامة المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك إطلاق القذائف اليوم، والتدريبات العسكرية التي ظلت كوريا الشمالية تجريها خلال الأيام الأخيرة.وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قلقهم الشديد وحثوا بيونغ يانغ على وقف مثل هذه الإجراءات التي تثير التوتر في المنطقة.وسوف تقوم الحكومة الكورية الجنوبية، بالتعاون مع نظيرتها الأمريكية، بتحليل مواصفات القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية اليوم.