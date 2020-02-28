99 دولة تحظر دخول القادمين من كوريا

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قالت وزارة الخارجية الكورية إن 99 دولة ومنطقة على مستوى العالم حظرت أو شددت إجراءات دخول القادمين من كوريا الجنوبية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء.وأوضحت الوزارة أن 36 دولة ومنطقة تفرض حظرا أو تحجيما على دخول المسافرين الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال الأسبوعين الماضيين، بينما تطبق 63 دولة ومنطقة إجراءات حجر صحي معززة عليهم عند دخولهم إليها.ومن بين الدول الجديدة التي شددت إجراءات دخول القادمين من كوريا الجنوبية والصين واليابان وسنغافورة وإيران، كل من: فنزاويلا ورومانيا وليبريا والكونغو الديمقراطية وأنغولا ونيوزيلندا.إلى جانب هذا، قررت روسيا عزل المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية في منازلهم لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم إلى موسكو.ووسعت بريطنانيا تطبيق توصيتها بالعزل في المنازل لتشمل جميع المسافرين الأجانب القادمين من كوريا الجنوبية، بعد أن كانت تقتصر على الذين زاروا مدينتي "ديغو" و"تشونغ دو" بكوريا الجنوبية.ولم تفرض الولايات المتحدة قيودا على دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية، إلا أنه يتوجب على جميع المسافرين الخضوع لفحص الحمى قبل مغادرتهم إلى الولايات المتحدة، بحيث يتم منع الذين تتجاوز درجة حرارة أجسامهم 37.5 درجة مئوية من ركوب الطائرات.