2 % معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام الماضي

Photo : YONHAP News

بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية 2% في العام الماضي، مسجلا بلك أدنى مستوياته منذ عام 2009، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري.وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات في الإنشاءات والمنشآت الصناعية شهد انخفاضا بنسبة 3.1% و7.7% على التوالي.وارتفع حجم الاستهلاك في القطاعات الخاصة بنسبة 1.9%، فيما شهد حجم الاستهلاك في القطاعات العامة ارتفاعا بنسبة 6.5%، وهو ما يدل على أن الإنفاق الحكومي قد ساهم في تجنب انخفاض معدل النمو الاقتصادي للبلاد.كما أشار التقرير إلى أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.7% ، بينما شهدت الواردات انخفاضا بنسبة 0.4%.وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 32 ألفا و47 دولار في العام الماضي، بانخفاض 4.1% مقارنة بالعام الأسبق.وسجل معدل النمو الاقتصادي 1.3% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع الأسبق.كما سجل معدل الزيادة في الصادرات 0.5% في الربع الأخير من العام الماضي، فيما زادت قيمة الواردات بنسبة 0.6%.