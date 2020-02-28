عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا يرتفع إلى 4812

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد بلغ 4 آلاف و812 شخصا حتى منتصف ليلة أمس الاثنين، بزيادة مقدارها 600 شخص مقارنة باليوم الأسبق.ومن بين الحالات الجديدة الـ600، تم الإبلاغ عن 519 حالة في مدينة "ديغو"، و61 حالة في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، و7 حالات في العاصمة سيول، و3 حالات في مقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، وحالتين في كل من مدينتي "بوسان" و"كوانغ جو" ومقاطعة "كيونغ كي"، وحالة واحدة في كل من مقاطعة "كانغ وان" ومقاطعة شمال "تشونغ تشنغ" ومقاطعة شمال "تشولا" ومقاطعة "جيجو".وبهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" فقط 4 آلاف و285 شخصا حتى الآن.وأعلن المركز عن 7 وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد حيث ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 29 حتى الآن، فيما بلغ عدد الذين تم الإفراج عنهم بعد شفائهم 34 شخصا.وباستثناء الإصابات المؤكدة، بلغ إجمالي عدد الذين خضعوا لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا 121 الفا و39 شخصا، وتم التأكد من عدم إصابة 85 ألفا و484 منهم، بينما ينتظر35 ألفا و555 منهم نتائج الاختبارات.