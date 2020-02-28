الرئيس مون جيه إين يعلن عن معركة ضد الأمراض المعدية

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أمر الرئيس الكوري "مون جيه إين" جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بأن تكون على حالة تأهب طارئة على مدار 24 ساعة، قائلا إن البلاد قد بدأت في معركة ضد الأمراض المعدية.جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس "مون" في أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء حيث أكد على ضرورة تعزيز حالة التأهب من أجل الحجر الصحي وانعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن البلاد تواجه الآن مرحلة حرجة من انتشار فيروس كورونا-19.ودعا الرئيس"مون" الوزراء المشاركين إلى بذل أقصى ما في وسعهم لمكافحة الفيروس وإنعاش الاقتصاد ودعم إنتاج المزيد من الكمامات من خلال ضمان إمدادات المواد الخام لإنتاجها، وتزويد عامة الشعب بها.وقال إن الحكومة ستقدم مشروعا للميزانية التكميلية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا غدا الأربعاء إلى البرلمان للموافقة عليه، مشيرا إلى أن الحكومة ستنفق حوالي 30 تريليون وون لمكافحة الفيروس ودعم الأعمال الصغيرة والشركات والصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستهلاك المحلي.