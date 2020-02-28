الولايات المتحدة تجري فحوصا طبيلة على جميع القادمين من كوريا وإيطاليا

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قال نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" إن جميع المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية وإيطاليا سيخضعون لفحوص طبيية في المطارات قبل دخولهم للأراضي الأمريكية.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "بنس" أمس الاثنين بعد حضوره اجتماعا لفريق العمل المضاد لفيروس كورونا، حيث أضاف أن الولايات المتحدة ستقوم باتخاذ إجراءات حجر صحي على مراحل على جميع المسافرين القاديمن من كوريا وإيطاليا خلال 12 ساعة.وأشار "بنس" إلى أن كوريا الجنوبية قد بدأت إجراء فحوص طبية على المسافرين إلى الولايات المتحدة قبل مغادرتهم المطارات الكورية، وستتخذ إيطاليا إجراءات مماثلة قريبا.وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الحكومة الأمريكية تدرس فرض قيود جديدة على السفر من وإلى الولايات المتحدة ضمن الجهود الرامية إلى منع انتشار فيروس كورونا.