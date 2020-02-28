كيم جونغ أون يشرف على مناورة للمدفعية بعيدة المدى

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية للأنباء اليوم الثلاثاء إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أشرف على مناورات مدفعية بعيدة المدى أمس الاثنين، وأعطي بنفسه الأمر للوحدات الفرعية بإطلاق النار.وأكدت الوكالة أنه تم إطلاق قذائف من راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات، وهو ما يشير إلى أن المقذوفتين مجهولتي الهوية اللتين أطلقتهما كوريا الشمالية أمس الاثنين من منطقة "وون سان" باتجاه البحر الشرقي، قد تم إطلاقهما من راجمة الصواريخ العملاقة متعددة الفوهات.وقالت الوكالة إن الزعيم "كيم جونغ ون" أعرب عن ارتياحه بأن تكون وحدة المدفعية بعيدة المدى على استعداد تام لتنفيذ مهامها في أي حالة من الحالات الطارئة.وسبق أن أطلقت كوريا الشمالية قذائف من راجمة الصواريخ العملاقة متعددة الفوهات يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر والثامن والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي.