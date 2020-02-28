المجتمع الدولي قلق من إطلاق كوريا الشمالية قذيفتين

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قال المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن الأمين عام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" قد أعرب عن قلقه من الأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف المتحدث ردا على سؤال طرحه عليه راديو آسيا الحرة الأمريكي بشأن إطلاق كوريا الشمالية مقذوفتين يرجح أنهما مطلقتان من راجمة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات، أن "غوتيريس" يدعو مرة أخرى كوريا الشمالية إلى الالتزام بواجباتها التي تنص عليها قرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن السلام المستدام في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها بشكل كامل ولا رجعة فيه يمكن تحقيقهما من خلال الوسائل الدبلوماسية.ومن جانبه، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي للشؤون الدبلوماسية والأمنية إن كوريا الشمالية يجب أن تتخلى عن جميع أنشطتها التي قد تشكل توترا وعدم استقرار، وتعرقل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووي منها.وأكد على ضرورة استئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لتحقيق ذلك الغرض.كما قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها إن كوريا الشمالية تهدد الأمن الدولي من خلال تجربة إطلاق صواريخ، داعية بيونغ يانغ إلى استئناف مفاوضاتها النووية مع واشنطن.