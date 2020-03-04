الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 5000

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تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا-19 في كوريا الجنوبية 5 آلاف حالة إصابة.وأعلنت إدارة الحجر الصحي المركزي التابعة للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 374 حالة إصابة أخرى بعد ظهر أمس الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي إلى 5186 حالة إصابة مؤكدة.ومنذ اكتشاف أول حالة تم الإبلاغ عنها لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية قبل 43 يومًا، توفي 31 شخصًا بسبب إصابتهم بالمرض، في حين تم إطلاق 34 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم بالكامل.ويتركز حوالي 90% من حالات الإصابة المؤكدة في كوريا الجنوبية في مدينة "ديغو"، التي تقع في الجنوب الشرقي، والمناطق المحيطة بها.ومن بين حالات الإصابة بفيروس كورونا-19 في "ديغو"، اتضح أن أكثر من 60% منها لأشخاص مرتبطين بأعضاء في كنيسة "شين تشون جي"، التي أصبحت مركزا لتفشي الفيروس.