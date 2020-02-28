الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

المحلية

الكوريون في الخارج يطلقون حملات لجمع التبرعات لصالح ديغو

Write: 2020-03-04 10:09:31Update: 2020-03-04 11:55:38

الكوريون في الخارج يطلقون حملات لجمع التبرعات لصالح ديغو

Photo : YONHAP News

أطلقت مجموعات مختلفة من المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين خارج البلاد حملات لجمع تبرعات لمساعدة الذين يكافحون ضد فيروس كورونا-19 في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".
وتخطط الجمعيات الكورية في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك هامبورغ، لإرسال الأموال التي تجمعها إلى ديغو في غضون هذا الشهر.
كما يقوم الكوريون في حوالي 30 دولة إفريقية وشرق أوسطية بتنظيم حملات مماثلة. وفي الولايات المتحدة، تقوم جمعية مسيحية ورابطة طبية مجتمعية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بجمع أموال لإرسالها إلى مقاطعة شمال كيونغ سانغ، بالإضافة إلى كمامات للوجه.
وتخطط مجموعات كورية في فيتنام للمساعدة في تقديم أدوية ومواد غذائية وبعض الضروريات المعيشية للمواطنين الكوريين الذين تم وضعهم في الحجر الصحي هناك بسبب تفشي فيروس كورونا.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;