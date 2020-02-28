الكوريون في الخارج يطلقون حملات لجمع التبرعات لصالح ديغو

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أطلقت مجموعات مختلفة من المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين خارج البلاد حملات لجمع تبرعات لمساعدة الذين يكافحون ضد فيروس كورونا-19 في مدينة "ديغو" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وتخطط الجمعيات الكورية في العديد من المدن الألمانية، بما في ذلك هامبورغ، لإرسال الأموال التي تجمعها إلى ديغو في غضون هذا الشهر.كما يقوم الكوريون في حوالي 30 دولة إفريقية وشرق أوسطية بتنظيم حملات مماثلة. وفي الولايات المتحدة، تقوم جمعية مسيحية ورابطة طبية مجتمعية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بجمع أموال لإرسالها إلى مقاطعة شمال كيونغ سانغ، بالإضافة إلى كمامات للوجه.وتخطط مجموعات كورية في فيتنام للمساعدة في تقديم أدوية ومواد غذائية وبعض الضروريات المعيشية للمواطنين الكوريين الذين تم وضعهم في الحجر الصحي هناك بسبب تفشي فيروس كورونا.