ترامب يقول إنه لا يوجد رد فعل على إطلاق القذائف الكورية الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه "ليس لديه أي رد فعل" على إطلاق كوريا الشمالية قذائف خلال هذا الأسبوع، ووصف تلك القذائف بأنها "صواريخ قصيرة المدى".وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخيْن أول من أمس الاثنين، وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في اليوم التالي بأن البلاد اختبرت قاذفة صواريخ ضخمة متعددة، بينما قال الجيش الكوري الجنوبي إن تلك القذائف يفترض أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى.وعندما سأل الصحفيون "ترامب" خلال زيارته للمعهد الوطني للصحة بالقرب من واشنطن، أمس الثلاثاء، عن ذلك الاستفزاز الكوري الشمالي، قال إنه ليس لديه أي رد فعل، ووصف تلك المقذوفات بأنها "صواريخ قصيرة المدى"، في محاولة واضحة للتقليل من أهمية عملية الإطلاق.وكان "ترامب" قد قدم ردودًا مماثلة على عمليات إطلاق صواريخ بواسطة كوريا الشمالية في العام الماضي، متخذًا موقفًا مفاده أنه لن يستجيب لها إلا إذا كانت تشكل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة.