الولايات المتحدة تدرس منع السفر من وإلى كوريا الجنوبية وإيطاليا

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن بلاده تراقب عن كثب تفشي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان لمعرفة ما إذا كان من الضروري أن تفرض واشنطن قيود أكثر صرامة على السفر إلى تلك الدول من أجل منع تفشي فيروس كورونا الجديد.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته لحضور اجتماع مائدة مستديرة حول أوضاع فيروس كورونا-19 في الولايات المتحدة.وردا على سؤال عمّا إذا كان يفكر في قطع السفر من وإلى كوريا الجنوبية وإيطاليا، قال "ترامب" إن الولايات المتحدة تراقب هذين البلدين عن كثب، وكذلك اليابان، موضحا أن واشنطن ستصدر القرار الصحيح في هذا الشأن في الوقت المناسب.وأشار "ترامب" إلى أن واشنطن تركز حاليًا على كوريا الجنوبية وإيطاليا، ردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في فرض قيود على السفر إلى دول أخرى، قائلاً إن كوريا وإيطاليا هي "النقاط الساخنة في الوقت الحالي".وعندما سئل عما إذا كان سيدعم مشاركة الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية في اليابان وسط تفشي الفيروس، رد "ترامب" بالقول إن ذلك يعتمد على اليابان.